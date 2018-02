18 jaar cel voor man die vrouw neerstak

In Tongeren is een Congolese man veroordeeld tot achttien jaar cel omdat hij zijn vrouw neerstak na een uit de hand gelopen ruzie. De vrouw overleed na achttien messteken. Het koppel had financiële problemen.

De aankoop van hun huis in Tongeren zorgde voor financiële en relationele problemen. Het koppel had al acht jaar een relatie en was na omzwervingen via Duitsland en Nederland neergestreken in Tongeren, waar ze een huis kochten.

Op 3 maart 2016 sloegen de stoppen bij de man door nadat hij zijn vrouw bij een ruzie over een aankoopfactuur van juwelen bij de schouders pakte en zij hem in zijn vinger beet. Hij was van plan om de juwelen in een pandjeshuis te verkopen zodat hij die maand de aflossingen van de leningen kon betalen.

Messteken

De man nam een vouwmes en stak zijn vrouw met achttien messteken neer terwijl ze op de grond lag. Daarna nam hij zijn medicatie en ging hij zich aangeven bij de politie.

Tijdens het proces beweerde hij dat zijn vrouw hem uitdaagde zodat hij haar zou slaan. "Toen ik haar aanraakte ontplofte ze en beet ze me in mijn vinger. Dat was te veel voor mij. Ze probeerde me op allerlei manieren te pushen zodat ze politie kon bellen", verklaarde hij tijdens de behandeling van de zaak vorige maand. Volgens het vonnis is de uitlokking niet bewezen.

Schadevergoeding

Het openbaar ministerie vroeg tijdens de behandeling van de zaak een gevangenisstraf van twintig jaar. Omdat de beklaagde nog geen strafblad had, kreeg hij uiteindelijk achttien jaar. Aan zijn twee kinderen moet de man een schadevergoeding betalen van 48.325 euro.

De advocaten van de man gaan de motivatie van het vonnis met hun cliënt bespreken en beslissen later of ze in beroep gaan tegen deze uitspraak. Tijdens de behandeling hekelden ze onder meer het feit dat er geen reconstructie in deze zaak was gebeurd. Als ze in beroep gaan kan de straf oplopen tot dertig jaar.