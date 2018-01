18 aangehouden bij grootschalige drugsactie

De Nederlandse en Belgische justitie hebben een grootschalige drugsorganisatie opgerold. Achttien verdachten zijn door een onderzoeksrechter aangehouden. In ons land werden veertien verdachten gearresteerd, in Nederland werden vijf personen opgepakt. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie in de gebouwen van de federale gerechtelijke politie in Hasselt.

De Belgische en de Nederlandse justitie en politiediensten hebben afgelopen maandag en dinsdag een hele reeks huiszoekingen uitgevoerd in de twee landen, waarbij negentien arrestaties zijn verricht. Achttien verdachten werden opgesloten op verdenking van deelname aan een criminele organisatie, handel en productie van drugs. In ons land vielen speurders vielen binnen in Neerpelt, Lommel, Brecht, Hoogstraten, Brosbeek, Ravels, Nijlen, Baarle-Hertog, Tessenderlo, Gent, Deinze, Lubbeek, Geel, Brasschaat, Antwerpen en Deurne.

Het onderzoek werd midden 2016 opgestart naar aanleiding van grote bestellingen van chemische producten door een bedrijf in Lommel. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) signaleerde dat aan de politiediensten.

Vermoedelijk kopstuk is John H. uit het Nederlandse Sint-Willebrord, die in het verleden al een celstraf van 11 jaar kreeg voor de productie van synthetische drugs. In het huidige onderzoek zijn in Ham en Hamont-Achel twee amfetaminelabs opgerold.

De organisatie hield zich ook bezig met de handel in cocaïne, het opzetten van cannabisplantages, het bestellen van chemicaliën voor de productie van synthetische drugs zoals speed en het vervoeren van cannabis in geprepareerde voertuigen naar Malta. Daar zijn intussen al twee koeriers veroordeeld tot een celstraf van 19 jaar.

De Limburgse federale gerechtelijke politie heeft vijftien speurders gedurende anderhalf jaar op de zaak gezet. De Limburgse speurders presteerden in totaal 27.000 manuren in het omvangrijke dossier. In die periode van anderhalf jaar werden in totaal een vijftigtal arrestaties verricht.

Bekijk ook: