175.000 vrachtwagens van weg dankzij binnenvaart

Er is vorig jaar een record hoeveelheid vracht vervoerd over de Vlaamse waterwegen: ruim 72 miljoen ton. Dat is 4 miljoen ton meer dan het jaar ervoor. Op die manier werden er 175.000 vrachtwagens extra van de weg gehouden. De Vlaamse regering wil dat tegen 2030 een vijfde van alle vracht vervoerd wordt over het water.

Er werd ruim 72 miljoen ton goederen vervoerd via de binnenvaart in 2017. Dat is een stijging van 6,5 procent in vergelijking met 2016. Ook het containervervoer noteerde met 823.502 containers opnieuw een historisch record. “Topcijfers”, vindt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).

“Elke vracht die vervoerd wordt over het water, moet niet meer over de weg. Als de binnenvaart 6,5 procent groeit, dan betekent dat 175.815 vrachtwagens minder. En er is nóg veel plaats op de watersnelweg. Tegen 2030 moet de binnenvaart instaan voor 20 procent van al het goederenvervoer."

Zelfs tijdens de meest barre weersomstandigheden van december 2017 – toen vliegtuigen aan de grond bleven, vrachtwagens niet konden uitrijden en sommige treinen stil stonden – kende de binnenscheepvaart geen enkele onderbreking. Een enkel binnenschip van 1.200 ton haalt meteen 50 vrachtwagens van de wegen.