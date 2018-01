1722 nooit vaker gebeld dan vandaag

Het nummer 1722 is nog nooit meer gebeld dan vandaag. Van middernacht tot 16 uur vanmiddag kreeg de noodcentrale van het noodnummer 31.221 oproepen binnen. 1722 moet ervoor zorgen dat de noodcentrales 112 niet overbelast geraken bij stormweer.

Ten opzicht van de vorige dag met stormweer, werd er 4,5 keer meer naar 1722 gebeld. Daardoor liepen de wachttijden vandaag wel op. "Dit is uiteraard heel vervelend voor mensen die de brandweer nodig hadden, maar al wie de berekening maakt, begrijpt dat dit onmogelijk te vermijden was", zegt Erwin Hertens, de directeur van noodnummer 112.

Ook de hulpdiensten op het terrein, zoals de brandweer en de Civiele bescherming, hebben een drukke dag achter de rug. Ook daar liepen de wachttijden af en toe op.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) is tevreden dat 1722 al zo vaak gebruikt is. “Het is goed dat het nummer 1722, dat nog maar pas bestaat, nu goed en wel ingeburgerd is. De operatoren in de noodcentrales en hulpdiensten op het terrein hebben vandaag uitzonderlijk werk geleverd", zegt hij nog.