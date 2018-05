1722 actief tot morgenmiddag

Het nummer 1722 voor niet-dringende brandweeroproepen zal zeker nog tot morgenmiddag actief zijn. Dat meldt de Civiele Bescherming, die oproept om enkel het noodnummer 112 te bellen als er iemand (potentieel) in levensgevaar is. Het KMI verwacht voor deze namiddag noodweer en kondigde code oranje af.

1722 werd gisterenavond geactiveerd, nadat het KMI code oranje aankondigde voor onweer gisterenavond en afgelopen nacht. Ook vandaag is het nummer nog bereikbaar, want in het hele land geldt deze namiddag en vanavond tussen 16.00 uur en 01.00 uur opnieuw code oranje. Vanaf 14.00 tot 16.00 uur en van 01.00 tot 03.00 uur geldt code geel.

Noodcentrales ontlasten

Het nummer 1722 moet zorgen dat de noodcentrales 112 niet overbelast raken bij onweer. Zo moeten mensen die in levensgevaar zijn niet nodeloos wachten.

De FOD Binnenlandse Zaken vraagt aan iedereen om enkel het noodnummer 112 te bellen als er iemand (potentieel) in levensgevaar is. Voor niet-dringende brandweerinterventies bel je het nummer 1722.