17 honden in beslag genomen in Bonheiden

In Bonheiden zijn vanmiddag zeventien ernstig verwaarloosde honden in beslag genomen in een woning waarvan de vloer bezaaid lag met flessen en uitwerpselen. Dat zegt Dierenbescherming Mechelen dat de honden op vraag van Dierenwelzijn opgehaald heeft. Zij doen nu een oproep aan (hobby-)trimmers om zich vrijwillig aan te melden om de dieren een broodnodige scheerbeurt te geven.

Volgens Dierenbescherming Mechelen vestigt het incident door het grote aantal aangetroffen honden en de mate van verwaarlozing een "triest record" voor de organisatie. Het haar van de dieren is erg lang en sterk aan elkaar geklit, klinkt het. "De dieren moeten jeuk en pijn hebben door al het haar dat trekt en de klitten die zwaar wegen", aldus Dierenbescherming Mechelen. "Sommige dieren kunnen nog met moeite stappen. De nagels zijn zelfs onvindbaar tussen de klitten."

De honden lijken volgens de organisatie op het ras Tibetaanse terriër. Ze zullen verdoofd worden om geschoren en nagekeken te worden.