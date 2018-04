163 geldstromen in verband met terreur gevonden

Het afgelopen jaar zijn er 163 geldstromen ontdekt die in verband staan met terrorisme. Dat zegt minister van Justitie Koen Geens (CD&V) in de studio van VTM NIEUWS. "Het gaat om zo'n zes miljoen euro." Bovendien zijn er al meer dan tweehonderd bezittingen van terreurstrijders bevroren.

Frankrijk kon deze week vierhonderd geldschieters identificeren in verband met terreur. En ook bij ons zijn er verdachte geldstromen gevonden. "De Cel voor Financiële Informatieverwerking heeft het voorbije jaar 163 geldstromen kunnen ontdekken in verband met terrorisme", zegt Geens aan VTM NIEUWS. "Het gaat om zo een zes miljoen euro."

Traceren

"Op die manier kunnen Syriëstrijders die onderweg zijn naar daar, of die al in Syrië zijn, getraceerd worden", voegt de minister van Justite daaraan toe.

Money collectors

"We vinden bovendien ook veel 'money collectors'. Dat zijn mensen die kleine transacties krijgen en die dan als tussenpersoon doorgeven aan Syriëstrijders of (potentiële) terroristen", zegt Geens. "Zo hebben we er al een honderdtal ontdekt."

Meestal gaat het om transacties vanuit het buitenland naar hier. "Dikwijls gaat het niet naar de mensen rechtstreeks, maar gebeurt het via tussenpersonen", legt Geens uit. De meeste van die transacties gebeuren cash of via Western Union of Bitcoins.

Bevriezingen

In ons land zijn er bovendien al meer dan tweehonderd bevriezingen van bezittingen van terreurstrijders. "In Frankrijk zijn dat er zo'n 88. Ik denk dat we een goede job doen."