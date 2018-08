1.600 gaven op tijdens Dodentocht

Bij de 49ste editie van de Dodentocht met start en aankomst in Bornem, zijn al 5.000 mensen over de meet gekomen. Ruim 1.600 anderen gaven op. De deelnemers leggen een wandeltocht van 100 kilometer af en krijgen daarvoor maximaal 24 uur de tijd.

Rond het middaguur bereikten reeds 429 mensen de eindmeet, de meesten onder hen hadden de tocht gelopen. Bij de start werden 11.746 mensen geregistreerd, iets minder dan de 13.000 die zich hadden ingeschreven. "Het kan zijn dat dat er uiteindelijk iets meer zijn omdat hun badge niet correct werd gescand. De juiste cijfers zullen we pas aan de finish kennen", legt woordvoerder Thomas D'Hondt uit. "Maar we hebben altijd mensen die zich inschrijven en uiteindelijk niet komen opdagen. We kunnen stellen dat een kleine 12.000 mensen uiteindelijk zijn gestart."

Opgevers

Van die 12.000 zijn er inmiddels meer dan 1.600 die er de brui aan gaven, een cijfer dat lager uitvalt dan andere jaren. "Bij de eerste twee controleposten was het aantal opgevers hoger dan anders maar dat kwam door de regen", zegt D'Hondt. "Daarna is het gestopt met regenen en sindsdien liggen de aantallen van opgevers lager. We merken wel dat de mensen trager dan gewoonlijk de finish bereiken, maar er is nog steeds een hele grote groep mensen onderweg, de meesten zijn de 61ste kilometer al voorbij."

Interventies

Ook het Rode Kruis noemt deze 49ste Dodentocht een goede editie. "Er werden 852 interventies gedaan tot op heden (zaterdag 12 uur)", zegt Aurélie Hombroukx van Rode Kruis Vlaanderen. "De meeste verzorgingen zijn spierpijn en blaren. Er werden ook twee mensen naar het ziekenhuis gebracht, ik heb geen weet van de ernst van hun verwondingen. Maar het hoeft niet altijd het ergste te zijn, mogelijk gaat het om mensen die een breuk opliepen waarvan een foto moet gemaakt worden."

Het Rode Kruis is met elf controleposten en 300 vrijwilligers ter plaatse. "We zijn heel blij met dit wandelweer, het lijkt erop dat het een rustige editie zal worden", besluit Hombroukx.