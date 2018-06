16-jarige kritiek na aanrijding Kaprijke

Een 16-jarige fietsster is deze ochtend rond 7.30 uur in kritieke toestand naar het UZ in Gent gebracht na een zware aanrijding in de Vrombautstraat in Kaprijke.

Op het kruispunt met de Windgatstraat kwam het meisje uit Kaprijke in aanrijding met de wagen van een 59-jarige man uit Knokke-Heist. Ze werd onder politiebegeleiding met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Het parket Oost-Vlaanderen stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. De Vrombautstraat was enkele uren volledig afgesloten, maar is inmiddels weer vrijgemaakt.