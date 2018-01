154 kilo vuurwerk in beslag genomen in Brussel

De lokale politie van de zone Brussel-Noord (Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-ten-Node) heeft tijdens de nacht van oud naar nieuw 140 kilo vuurwerk en veertien kilo zwart poeder in beslag genomen. Dat meldt de politiezone.

Er werden zestien GAS-boetes uitgeschreven voor dat illegaal vuurwerk. De politiezone had tijdens de hele maand december al diverse patrouilles en controleacties uitgevoerd om inwoners en handelaars te sensibiliseren en te waarschuwen voor het gevaar van illegaal vuurwerk. in die nacht van oud naar nieuw zette de politiezone ook een honderdtal agenten in om de rust te bewaren.

Uiteindelijk bleef de zone gespaard van ernstige incidenten, klinkt het bij de politie. De patrouilles moesten wel tussenbeide komen voor een aantal opzettelijke brandstichtingen, onder meer in een glascontainer, een vuilnisbak, een motor en een wagen. Veertien personen werden administratief aangehouden en twee gerechtelijk.