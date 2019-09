Aan de klimaatmars in Brussel nemen vrijdag 15.000 mensen deel. Dat blijkt uit officiële tellingen van de Brusselse politie.

De nieuwe grote klimaatmars, de eerste sinds de verkiezingen in mei, is meteen ook het startschot van een actieweek voor het klimaat. De duizenden mensen van over het hele land uiten hun onvrede over het uitblijven van een echt klimaatbeleid. In de voormiddag vonden er vrijdag eerst heel wat lokale acties plaats.