15.000 Belgen verdienden samen 30,5 miljoen euro met onbelast bijklussen

Op een jaar tijd hebben iets meer dan 15.000 mensen gebruik gemaakt van de bijkluswet, die toelaat om tot 6.000 euro per jaar onbelast bij te verdienen. Dat blijkt cijfers van minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld). Er werd in totaal voor 30,5 miljoen euro onbelast bijverdiend.

Werknemers die minstens vier vijfde werken, zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden kunnen door de bijkluswet sinds 15 juli vorig jaar tot 6.000 euro per jaar bijverdienen in het verenigingsleven of met occasionele klusjes bij particulieren.

Veel interesse

Een jaar na de invoering van die maatregel hebben al 15.198 mensen van die mogelijkheid gebruik gemaakt. Het gaat vooral om activiteiten in het verenigingsleven, met 14.723 mensen die goed zijn voor in totaal al 27.404 activiteiten. Meer dan de helft van die activiteiten vond plaats in de sportsector.

Voorts zijn er ook nog 526 mensen die alles samen 8.620 diensten leverden aan een andere burger. Het gaat in de eerste plaats om sportlessen (23,7 procent), hulp aan zorgbehoevenden (19,3 procent) en kleine onderhoudswerkzaamheden (15,5 procent).

Evaluatie

Op basis van die gegevens zal nu een evaluatie van de bijkluswet worden gemaakt. Dat zal nog deze zomer gebeuren, zo meldt het kabinet De Block. De resultaten van de evaluatie zullen voorgelegd worden aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Omstreden

De bijkluswet is niet onomstreden. Onder meer de ondernemersorganisaties Unizo en NSZ en de landbouworganisatie Boerenbond zijn naar het Grondwettelijk Hof gestapt om de bijkluswet te laten vernietigen. Volgens hen leidt de wet tot oneerlijke concurrentie ten opzichte van ondernemers die voor vergelijkbare activiteiten wel belast worden.

Ook Confederatie Bouw trekt in De Zondag aan de alarmbel en spreekt van oneerlijke concurrentie. Het voorbije jaar deden 337 personen kleine onderhoudswerkzaamheden - bijvoorbeeld een lamp vervangen, kleine herstellingen of verfwerken - goed voor 523.042 euro. Dat lijkt een peulschil van de totale 30,5 miljoen euro. "Hoewel dat aantal nog niet enorm hoog is, begint het nu al problematisch te worden voor veel bouwbedrijven", zegt Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw. Hij wil dat de nieuwe maatregel wordt aangepast.

Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) ziet geen probleem. "De nieuwe regeling is niet zo verontrustend zoals sommigen beweren", zegt ze in De Zondag. "Zeker als je kijkt naar de werkelijk uitgevoerde klussen, is het goed voor onze samenleving dat deze activiteiten nu via een eenvoudig vergoedingssysteem kunnen verlopen. Het gaat om zaken waarvoor je op de vrije markt niemand vindt."