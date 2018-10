150 van 550 vluchten op Brussels Airport geannuleerd, overleg uitgesteld

Het overleg tussen de bonden en directie bij bagage-afhandelaar Aviapartner op Zaventem is gisteren opnieuw afgesprongen. De vakbonden en de directie zijn zonder akkoord uit elkaar gegaan en ze zouden vandaag rond 10 uur opnieuw samenzitten, maar dat overleg werd uitgesteld naar 13 uur. Er zijn vandaag alweer 150 van de 550 vluchten geannuleerd en dat aantal kan nog oplopen.

Tot 13 uur deze middag wordt er dus sowieso verdergestaakt. De onderhandelingen vinden laats in de gebouwen van de FOD WASO, de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. En dus niet op Brussels Airport in Zaventem, waar de gesprekken bij de bagageafhandelaar gisteren doorgingen. Het bagagepersoneel staakt al sinds donderdagavond. Ze eisen meer personeel.

Gisteren waren er 70.000 passagiers op Brussels Airport, vandaag worden er 74.000 mensen verwacht. Er zijn alvast 150 van de 550 vluchten afgeschaft. Een tiental mensen heeft de nacht op de luchthaven doorgebracht.

Afgekeurde voorstellen

In een persbericht van afgelopen nacht zegt de directie van Aviapartner "de wilde staking te betreuren". De directie legt de schuld hiervoor bij de vakbonden, "die het concrete voorstel van Aviapartner hebben verworpen". Zo zou de directie zaterdag voorgesteld hebben om vanaf 1 november dertig oudste van de 78 in dienst zijnde uitzendarbeiders, aan te werven. Het bedrijf doet een beroep op interimarissen om de seizoensgebonden arbeid en de dagelijkse pieken en dalen op te vangen, luidt het. "Voor het hele bedrijf gaat het om minder dan 10 procent van het totale aantal werknemers (Aviapartner telt 880 bedienden en arbeiders op Brussels Airport, red)".

De directie zou ook voorgesteld hebben om een bijkomende premie te betalen van 250 euro per persoon, op voorwaarde dat de staking meteen wordt stopgezet en er geen wilde stakingen plaatsvinden tussen 1 november en 30 april volgend jaar. "Deze premie is dus identiek aan de premie die betaald werd op 25 oktober, zoals afgesproken in het akkoord dat ondertekend werd in januari 2018 en dat eveneens als voorwaarde had dat de sociale vrede werd gerespecteerd", klinkt het.

Tot slot zou de directie ook de vraag van de vakbonden rond een versterking van het middelmanagement en een nieuw en verbeterd beheer van de maaltijdpremies hebben aanvaard.

Maar deze voorstellen werden volgens de directie door de bonden verworpen. Ze betreurt ook dat er vooraf geen aanwijzingen waren over mogelijke sociale onrust. "Een expliciete vraag van de vakbonden had kunnen verhinderen dat heel wat reizigers en hun families in deze benarde situatie waren geraakt", klinkt het in het persbericht.

TUI fly

Luchtvaartmaatschappij TUI fly laat alvast weten dat vijf vluchten deze ochtend afgeleid worden naar Charleroi, Antwerpen en Rijsel. Passagiers zullen vanuit Brussel met bussen naar die luchthavens gebracht worden. TUI hoopt dat de andere zestien geplande vluchten wel normaal zullen behandeld worden. Toch adviseert de maatschappij de reizigers van die vluchten om alleen handbagage mee te nemen.