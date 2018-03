150 kinderen uit zwembad na geurhinder

Het zwembad van Stedelijk Sportcentrum Demervallei in Aarschot is ontruimd nadat een verdachte geur werd opgemerkt. Zo’n 150 kinderen die in het zwembad aanwezig waren, werden geëvacueerd. Er werd een perimeter ingesteld. MUG, ziekenwagen en brandweer zijn ter plaatse.

Er werd een amoniakgeur opgemerkt, sommige ouders hadden hun kinderen al eerder aangemaand het zwembad te verlaten. De 150 andere kinderen tussen drie en veertien jaar die op dat moment zwemles kregen, moesten het zwembad verlaten, maar kregen nog de kans zich snel aan te kleden.

De geurhinder was afkomstig van werken aan de epoxyvloeren in het complex, zo bevestigt de brandweer van Aarschot aan VTM NIEUWS. Er is geen gevaar voor omwonenden.