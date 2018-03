15 mensen geëvacueerd na brand

Bij een brand in een appartementsgebouw in Nieuwpoort zijn gisterenavond een tiental bewoners geëvacueerd. Eén persoon werd naar het ziekenhuis overgebracht. Dat bevestigt de woordvoerder van de brandweerzone Westhoek aan VTM NIEUWS.

De brand ontstond even voor 23 uur in een appartementsgebouw met tien verdiepingen in de Franslaan, vlak bij de zeedijk. De brandweer kwam massaal ter plaatse. “Er was rookontwikkeling in de traphal op de achtste verdieping”, zegt woordvoerder Kristof Louagie van de brandweerzone Westhoek. “Tien tot vijftien bewoners zijn geëvacueerd. Het ontmoetingscentrum Ysara was open om hen op te vangen."

De brandweer moest een aantal bewoners via hun balkon naar beneden halen, met behulp van een hoogtewerker. “Eén persoon werd naar het ziekenhuis overgebracht omdat die te veel rook had ingeademd."

Rook- en waterschade

Volgens de brandweer is er aanzienlijke rook- en waterschade op de zesde, zevende en achtste verdieping. Ze meet nu de schade op om te bekijken of de verschillende appartementen nog bewoonbaar zijn. Voor een vijftal bewoners moest nachtopvang worden gezocht.

Snel onder controle

De brand was snel onder controle. De Franslaan werd even afgesloten om het werk van de hulpdiensten te vergemakkelijk. Ook burgemeester Geert Vanden Broucke is ter plaatse gekomen. De precieze oorzaak van de brand moet nog onderzocht worden.