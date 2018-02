15 kinderen naar ziekenhuis na brand in crèche

Na een kleine brand in een kinderdagverblijf in Nieuwrode, een deelgemeente van het Vlaams-Brabantse Holsbeek, zijn vijftien kinderen weggebracht naar het ziekenhuis. Dat bevestigt burgemeester Hans Eyssen (CD&V) aan VTM NIEUWS. Er vielen geen gewonden, maar de spoedarts van het Heilig Hartziekenhuis uit Leuven wil geen risico's nemen met de peuters en baby's.

Na een elektrisch defect ontstond er een brand in een van de ruimtes van het kinderdagverblijf Sterrekes in de Losting in Nieuwrode. Het gebouw werd ontruimd en de brandweer kwam ter plaatse en kon de brand blussen. Toch was er wat rook ontstaan en dus werden er geen risico's genomen. De peuters en baby's werden even beademd en zijn meegenomen naar het ziekenhuis voor testen.

Het kinderdagverblijf heeft alle ouders van de kinderen verwittigd en zij zullen hun kinderen in de loop van de namiddag kunnen ophalen.