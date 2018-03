15-jarig meisje uit Arendonk vermist

De 15-jarige Rika Hollants is sinds gisteren vermist. Ze werd voor het laatst opgemerkt in Arendonk. “De verdwijning wordt beschouwd als onrustwekkend”, zegt Dirk Depover van Child Focus aan VTM NIEUWS. Ze lanceren een oproep tot getuigen.

Rika is 15 jaar en 1m77 groot. Ze is slank gebouwd, heeft blauwe ogen en donkerblond haar. Op het moment van de verdwijning droeg ze een donkerblauwe jas met kap en had ze een grote zak op de buik. Ze droeg een grijze broek, grijs-witte schoenen en had een groene rugzak bij zich.

Child Focus roept getuigen op zich te melden. Wie het meisje heeft gezien, kan contact opnemen via het nummer 116 000.