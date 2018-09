15 huiszoekingen in onderzoek naar Schild & Vrienden

Het gerecht is gisteren overgegaan tot vijftien huiszoekingen in het kader van het onderzoek naar Schild & Vrienden. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen aan Het Laatste Nieuws.

Na de ophefmakende Pano-reportage over de extreemrechtse groepering Schild & Vrienden, startte het parket een gerechtelijk onderzoek om uit te vissen of en door wie strafbare feiten zijn gepleegd. Kort na de uitzending voerde het gerecht een huiszoeking uit bij oprichter en leider Dries Van Langenhove.

15 huiszoekingen

Vandaag volgden er nog eens vijftien. ”Er werden computermateriaal en gsm’s meegenomen. Het onderzoek is gaande”, klinkt het bij het parket. Naar verluidt vond een deel van de huiszoekingen plaats bij studenten.

Naar aanleiding van de reportage werd Van Langenhove geschorst van de UGent. Verschillende leden van Schild & Vrienden die op partijlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen stonden, stapten op. Ook werden vier leden van de groep uit de Vlaamse Jeugdraad ontslagen.

“Leugens”

Van Langenhove haalde vandaag in een video op Facebook hard uit naar de VRT. Hij beticht de Vlaamse openbare omroep van “leugens en manipulatie” en beweert dat de Pano-uitzending het “zoveelste voorbeeld” is in een reeks van manipulatieve reportages, die bovenal een “politieke agenda” hebben.

“De VRT is steeds op zoek naar bewijs om aan te kunnen tonen dat de Vlamingen racisten zijn. En als ze dat bewijs niet vinden, zullen ze wel liegen en manipuleren om toch die conclusie te kunnen forceren”, klinkt het.

(Lees verder onder de video)



Volgens Van Langenhove bleef VRT-journalist Tim Verheyden “op zijn honger zitten” nadat hij van de groep een “realistisch en positief beeld” had gekregen. “Hij had graag beeldmateriaal gehad om een negatief beeld over ons te schetsen. Hij vond het niet bij Schild & Vrienden, en dus ging hij het maar ergens anders zoeken. Tim is dan her en der op het internet de meest grove en choquerende beelden gaan zoeken om die dan aan ons te linken.”

Het Schild & Vrienden-kopstuk haalt verder voorbeelden aan waarin de VRT “op meesterlijke wijze” emoties en meningen bij de kijker zou proberen op te wekken, onder meer met montages, muziek en bekende gezichten. Een ‘trial by media’ tegen zijn organisatie, concludeert Van Langenhove.

Bekijk ook: