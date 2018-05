142 minderjarige vluchtelingen vermist

Child Focus heeft geen idee waar 142 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen verblijven. Dat zei de stichting voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen dinsdag bij de voorstelling van haar jaarverslag 2017. Algemeen directeur Heidi De Pauw deed een oproep om de taskforce Verdwijningen die werd opgericht door staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), snel te dynamiseren.

Het aantal meldingen van de verdwijning van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen bleef vorig jaar stabiel: 119, tegenover 116 in 2016. Het gaat meestal om kinderen of tieners van wie de verdwijning als onrustwekkend wordt beschouwd door de politie, hun voogd of het opvangcentrum.

Maar een derde opgelost

Daarnaast werden nog 98 zaken uit voorgaande jaren gevolgd. Van de 217 behandelde dossiers kon maar één op de drie worden gesloten, zegt Child Focus. "Al te vaak moeten politie en andere diensten het opgeven omdat ze over te weinig opsporingsmiddelen beschikken", aldus de stichting. "Toch lopen die jongeren, vanwege hun kwetsbaarheid, het grootste risico het slachtoffer te worden van mensenhandel of seksuele en zelfs economische uitbuiting."

Taskforce dynamiseren

Heidi De Pauw vraagt om de taskforce Verdwijningen te dynamiseren. De werkzaamheden lopen, maar de algemeen directeur van Child Focus wil dat er een versnelling komt. "Zo kunnen we sneller komen tot een uitbreiding van het bestaande Brusselse protocol verdwijningen over het ganse land. Dan kunnen we enerzijds voorkomen dat die jongeren verdwijnen en anderzijds, als een verdwijning zich voordoet, sneller en efficiënter optreden."

Het aantal meldingen dat Child Focus binnenkrijgt over de verdwijning van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, is trouwens maar het topje van de ijsberg. Het is onmogelijk om het precieze aantal vermiste jongeren te bepalen, aldus Child Focus.

