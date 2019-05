14 mensen lopen brandwonden op bij kampioenenviering in Mol

In Mol hebben 14 mensen brandwonden opgelopen na een ongeval met een hoogspanningskabel bij een kampioenenviering van hockeyploeg Inter Mol, dat bevestigt de burgemeester van Mol Wim Caeyers (CD&V) aan VTM Nieuws. Vier slachtoffers zijn zwaargewond.

De hockeyclub in Mol werd deze namiddag kampioen en dat feest werd gevierd met het in de lucht schieten van slingers. Daar liep het fout. De slingers raakten de hoogspanningskabels en daardoor sloeg de elektriciteit in op het terrein.

De stroominslag zorgde dat veertien mensen brandwonden hebben opgelopen. De slachtoffers werden afgevoerd naar de ziekenhuizen van Mol en Geel. Vier van hen zijn er erg aan toe.

De hulpdiensten waren heel snel ter plaatse en de slachtoffers krijgen begeleiding van slachtofferhulp.