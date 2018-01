14 mensen afgevoerd door CO-vergiftiging

De hulpdiensten in Noord-Limburg hebben veertien personen, onder wie enkele kinderen, naar het ziekenhuis afgevoerd door een CO-intoxicatie. Dat bevestigt Burgemeester Theo Schuurmans (CD&V) van Hamont-Achel aan VTM NIEUWS. De mensen kwamen in moeilijkheden in een appartement aan de Brouwerstraat in Hamont-Achel.

"De CO-vergiftiging ontstond waarschijnlijk door een slechte verwarming in combinatie met de wind die viel op de schouw", zegt burgemeester Schuurmans. Twee appartementen moesten daarom ontruimd worden. "Uit voorzorg zijn veertien mensen, onder wie enkele kinderen, preventief meegenomen naar het ziekenhuis. Die worden onderzocht, maar mogen vanavond normaal gezien terugkeren naar huis."

De huiseigenaar probeert nu te achterhalen hoe het lek ontstaan is. Mogelijk hebben de inwoners van de appartementen vanavond nog geen verwarming.