14 meisjes mogen toch hoofddoek dragen, ondanks verbod

Veertien meisjes die het hoofddoekenverbod op twee Maasmechelse scholen, Nikola Tesla en Maxwell, hebben aangevochten, hebben nu gelijk gekregen van de rechtbank van Tongeren. De meisjes mogen hun hoofddoek dus dragen op school, maar het volledige verbod wordt niet verworpen. Het schoolreglement blijft zoals het is, klinkt het bij de rechter.

De rechter zegt dat het verbod in strijd is met de rechten van de mens, maar het blijft dus wel van tel. Meisjes die een hoofddoek willen dragen, moeten het verbod aanvechten.

Het GO!, de scholenkoepel waar de scholen toe behoren, heeft nu nog dertig dagen om beroep aan te tekenen tegen de beslissing. De koepel laat aan VTM NIEUWS weten dat ze het vonnis eerst zorgvuldig zal bekijken en dan pas zal beslissen of ze al dan niet in beroep gaat. Zolang die dertig dagen niet voorbij zijn, mogen de meisjes nog geen hoofddoek dragen op school.

Levensbeschouwelijke tekens

In 2013 voerde GO! een verbod in op levensbeschouwelijke tekens op school, waaronder ook hoofddoeken. De afgelopen jaren hanteerden de middelbare scholen Nikola Tesla en Maxwell echter een uitdoofbeleid. Levensbeschouwelijke tekens werden dus nog gedoogd.

Sinds kort voerden de scholen toch een algemeen verbod in. Daarom stapten de ouders van twintig meisjes naar de rechtbank. Zes van hen zijn intussen van school veranderd.

Kritisch Het GO! Reageert kritisch op de beslissing van de rechtbank dat meisjes van het Atheneum Maasland en de Nikola Tesla middenschool in Maasmechelen hun hoofddoek toch mogen dragen, hoewel dat volgens het schoolreglement niet toegestaan is. “Het GO! gaat het vonnis in alle rust bekijken en analyseren”, zegt Johanna Laurent van GO!. “Dan gaan we bekijken welke stappen we in de toekomst zullen nemen. Het verbod blijft wel gewoon van kracht.

Bekijk ook: