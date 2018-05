14 kinderen met salmonella naar ziekenhuis

44 schoolkinderen van twee scholen in West-Vlaanderen, in Pittem en Meulebeke, hebben een salmonellavergiftiging opgelopen. Veertien van hen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Het ziekenhuis heeft geen plaats meer voor andere patiënten op de kinderafdeling.

"Er werden in totaal veertien kinderen naar het ziekenhuis gebracht, drie onder hen zijn intussen naar huis", vertelt VTM NIEUWS-journaliste Nathalie Dyck. "De kinderen liggen dus al vier dagen in het ziekenhuis, allemaal met symptomen van zware uitdroging door braken en diarree."

Slecht voedsel?

Wellicht ligt de oorzaak bij het eten dat in de scholengroep wordt geserveerd. De traiteur en ook de scholen kregen al bezoek van het Federaal Agentschap Voor Voedselveiligheid (FAVV). "Waarschijnlijk is de infectie vrijdag gebeurd", vertelt Nathalie Dyck. "Het gaat om een bacteriële infectie, waardoor veel kinderen dit weekend ziek zijn geworden. Het eerste slachtoffer is zondag in het ziekenhuis opgenomen."

Patiëntenstop

Het Sint-Andriesziekenhuis heeft de handen vol met de patiënten en heeft daarom een patiëntenstop afgekondigd. "We hadden geen vrije bedposities meer binnen de afdeling pediatrie", vertelt hoofdarts Antonio Gazziano. "Eventuele nieuwe opnames worden doorverwezen naar andere ziekenhuizen binnen het netwerk, waar er wel bedden vrij zijn."