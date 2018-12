De 13-jarige Tim zit in de psychiatrie. De jongen heeft autisme én een mentale achterstand. Sinds korte tijd kampt hij ook met hevige hoofdpijn. Zowel in de klassieke psychiatrie als in de neurologie is geen plaats voor hem. Het enige centrum dat jongeren met zowel hevige pijn als autisme echt in observatie kan nemen, telt amper acht bedden. Tim staat noodgedwongen op de wachtlijst.