13-jarige jongen in levensgevaar na motorcrossongeval in Wontergem

Een jongen van 13 is levensgevaarlijk gewond geraakt op een motorcross in Wontergem (Deinze), nadat een motorrijder er deze namiddag zijn bocht miste en in de afsluitingen belandde die het publiek van het parcours scheidden.

Dat bevestigt de politie van de zone Deinze-Zulte-Lievegem. Het hele weekend werd er zonder problemen motorcross gereden in de Terdonckstraat in Wontergem, maar op zondagnamiddag liep het mis. Een jonge crosser belandde rond 16 uur net voor een bocht in een put en verloor de controle over het stuur. Hij bleef met zijn hand aan de gashendel hangen en reed met volle snelheid de omheining in, die de toeschouwers van het parcours scheidden. Ondanks de nadarhekkens en zware touwen belandde de crosser met zijn voertuig in het publiek, waardoor hijzelf en drie toeschouwers gewond raakten. Volgens de eerste vaststellingen was de afsluiting correct geplaatst, en was de organisatie niet in fout.

Bij het incident raakte zowel de motorrijder, als twee dames uit Tielt en Waregem lichtgewond. Een jongen uit Zelzate van 13 werd zwaargewond, maar schijnbaar buiten levensgevaar afgevoerd door de MUG van Tielt. Later op de avond werd aan de politie doorgegeven dat de jongen toch in levensgevaar zou verkeren. Dat is nog steeds de toestand.

“We betreuren dit voorval ten zeerste”, klinkt het bij Manuel Priem van de organisatie. “We organiseren al twintig jaar wedstrijden en hebben veel ervaring, maar zulke incidenten kunnen toch gebeuren. Crossers vallen weleens, maar deze deelnemer is werkelijk met volle snelheid in het publiek gereden. Weinig tegen te beginnen, en bijzonder jammer. Gelukkig was het medisch team er heel snel. Onze gedachten zijn nu bij de jongen in het ziekenhuis. We wensen alle gewonden een spoedig herstel toe.”