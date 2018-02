13 arrestaties na grote drugsactie

Vanmorgen zijn in Antwerpen dertien mensen gearresteerd bij verschillende huiszoekingen in het kader van een drugsonderzoek. Bij de actie zijn ook grote sommen geld en drugs in beslag genomen. Aan de actie namen onder meer de lokale recherche drugs, het drugsondersteuningsteam, het arrestatieteam en een aantal drugshonden van de Antwerpse politie deel.

Op twaalf plaatsen werden er huiszoekingen verricht. Zo viel de politie binnen in woningen in Antwerpen, Borgerhout, Berchem en Jette. Bij de huiszoekingen vond de politie 65 gram heroïne, 154 gram amfetamines, 190 gram hasj, 875 gram cocaïne en 61 750 euro. Alle gevonden drugs en geld zijn in beslag genomen. In totaal werden dertien mensen gearresteerd. Alle verdachten worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter die na verhoor zal beslissen over de eventuele aanhouding.

Nederland

Speurders van de lokale recherche drugs zijn het drugsonderzoek in het najaar van 2017 gestart. Ze stootten op een man die een bovenlokale handel in drugs had opgezet. De drugs zouden vanuit Nederland naar Antwerpen komen en in België verkocht worden.

Telefoontaps

Om een goed beeld te krijgen van de drugshandel en de gebruikte handelslijnen is er een doorgedreven onderzoek op poten gezet. Door het gebruik van telefoontaps en gespecialiseerde observatietechnieken konden de speurders achterhalen dat er een drugslijn georganiseerd werd tussen Marokko en België. Er werden zowel hasj als heroïne verhandeld.

Foto: archief