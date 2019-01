12.500 jongeren op vierde 'Spijbelen voor het klimaat'

Volgens een eerste telling van de politie zijn er 12.500 jongeren op de been in Brussel voor de vierde ‘Spijbelen voor het klimaat’ van Youth for Climate. De betoging ging om 11 uur van start aan Brussel-Noord en trekt momenteel door het centrum naar Brussel-Zuid. In de Pachecolaan kwam het even tot een opstootje tussen de manifestanten en een vijftal leden van Schild & Vrienden, die pleiten voor verdere investeringen in kernenergie.

De klimaatmars lokte vorige week nog een recordaantal van 35.000 deelnemers naar Brussel. De opkomst is vandaag met 12.500 betogers een pak minder, maar nog steeds indrukwekkend. De jongeren blijven enthousiast en hebben net zoals de vorige keren veel borden met slogans meegenomen. De ene is grappig, de andere is wat vuil gebekt, maar allemaal staan ze in het teken van een beter klimaat: “Make this hellhole green again”, “Het klimaat is als bier, hoe warmer hoe slechter”, “Eat pussy, not cows”, “4 klimaatministers, 0 beleid”, “La nouvelle De Wever est arrivée” en “Ik moest staken, want de regering doet het niet”.

Tegenbetogers

In de Pachecolaan kwam het even tot een botsing tussen een aantal jongeren en leden van Schild & Vrienden, die willen dat er verder geïnvesteerd wordt in kernenergie. Er werden verwijten heen en weer geslingerd en er werd geduwd en getrokken. De rust is er intussen weergekeerd, stelt onze journaliste Stéphanie Romans ter plaatse vast. Dries Van Langenhove, oprichter van Schild & Vrienden, werd niet gespot op de betoging. Eerder nam hij wel al deel.