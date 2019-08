12% meer oproepen van autopech door lege AdBlue-tank

Reisbijstandsorganisatie VAB kreeg dit jaar al 12 procent meer oproepen dan vorig jaar voor auto's met motorpech omdat ze de AdBlue niet hadden bijgevuld. AdBlue maakt de uitlaatgassen van dieselmotoren schoner, maar je moet de tank wel tijdig bijvullen.

AdBlue is de toevoeging bij sommige dieselmotoren die de uitlaatgassen schoner maakt, wat goed is voor het milieu. Het is een mengeling van water en ureum, die schadelijke stikstofoxiden uit de uitlaatgassen van dieselwagens haalt. Enkele honderdduizenden auto's in België rijden met zo'n AdBluetank rond, meestal naast hun dieseltank.

12 procent meer oproepen

Als je AdBlue bijna op is, krijg je soms zelfs 2.000 of 3.000 kilometer voordien een signaal dat je tank bijna leeg is. Automobilisten vergeten echter vaak het reservoir bij te vullen, wat leidt tot motorpech. De telefooncentrale van VAB kreeg dit jaar al 12 procent meer oproepen dan vorig jaar van automobilisten met dat probleem.

Laten bijvullen

Per liter AdBlue rij je zo'n 1.000 kilometer. De meeste wagens hebben een reservoir tussen de 10 en 20 liter. Je vindt Adblue in de meeste tankstations, maar VAB raadt aan om je tank te laten bijvullen door een technicus. "Als het echt noodzakelijk is en je hebt die melding te lang genegeerd, dan kan je wel even zelf bijvullen. Maar wees dan voorzichtig, want het is een bijtende en corrosieve vloeistof die irriterend kan zijn aan de ogen", zegt Joni junes van VAB.