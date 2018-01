12-jarige dealer gevat in Charleroi

In Marchienne-au-Pont in Charleroi is een twaalfjarige jongen opgepakt die in het bezit was van 40 gram cocaïne en 275 gram heroïne. De tiener die illegaal in het land verblijft, werd overgedragen aan het jeugdparket van Charleroi.

Een toezichtsteam merkte de jongeman op in de Vanderveldestraat in Marchienne-au-Pont. Bij het zien van de inspecteurs sloeg de jongen op de vlucht, maar hij kon snel ingerekend worden. Bij de fouille ontdekten de ordediensten 69 cocaïne- en 130 heroïnebolletjes naast een aanzienlijke hoeveelheid geld.

Illegaal

De tiener werd opgepakt en overgedragen aan het jeugdparket van Charleroi. Gezien hij illegaal in het land verblijft, werd ook de Dienst Vreemdelingenzaken op de hoogte gebracht. Tijdens zijn ondervraging verklaarde de jongen tot driehonderd euro per dag te verdienen. Hij werd vergezeld van een jonge minderjarige die een uur voor hem was ingerekend.

