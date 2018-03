12 arrestaties na inval in clubhuizen Hells Angels

De federale gerechtelijke politie is gisteravond massaal binnengevallen in de clubhuizen van de Hells Angels in Rekem (Lanaken) en in Genk. Twaalf mensen zijn daarbij opgepakt. In totaal voerden ze achttien huiszoekingen uit in Limburg en twee in Nederland. Bij de huiszoekingen zijn tientallen wapens, drugs, kogelvrije vesten, politielogo's en nazi-attributen in beslag genomen.

De politie voerde gisteravond achttien huiszoekingen uit in Limburg. Ze vielen binnen in Tongeren, Leopoldsburg, Houthalen, Meeuwen, Balen, Halen, Kinrooi, Hechtel, Diepenbeek, Sint-Truiden en de clubhuizen van Hells Angels in Lanaken en Genk. Er waren ook twee huiszoekingen in Nederland.

Politielogo's en nazi-attributen

Bij de huiszoekingen zijn twaalf mensen opgepakt. De politie heeft meer dan vijftig wapens in beslag genomen, waaronder raketlanceerders. Daarnaast vonden ze kogelwerende vesten, politielogo's die je ergens op kan naaien en mutsen van de politie. Verder vonden ze nazi en ss-attributen. Ze troffen ook hasj en speed aan. In totaal namen ze 10.000 euro cash in beslag.

Motorbendes staan volgens de politie steeds vaker onder druk in Nederland en Denemarken, waardoor ze uitgeweken zijn naar Limburg. Vorig jaar is de politie in ons land een onderzoek gestart na incidenten tussen leden en ex-leden van Hells Angels. Het was een grote actie van de gerechtelijke politie Limburg samen met de speciale eenheden, de scheepvaartpolitie en de dienst luchtsteun.