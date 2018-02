119 artsen betrapt op vals ziektebriefje

De Orde der Artsen heeft in vijf jaar tijd 119 dokters betrapt op het te snel uitschrijven van ziektebriefjes. Vaak delen artsen onder druk van patiënten een briefje uit, terwijl dat eigenlijk niet hoeft. Die artsen riskeren dan een sanctie.

In totaal behandelde de orde 300 dossiers. In ruim een derde van de gevallen bleek die klacht dan ook terecht en volgde een sanctie. Die kan variëren van een waarschuwing tot een schorsing van een paar dagen, weken of zelfs maanden.

In 2015 werden de meeste straffen uitgedeeld (35 sancties), daarna zakte het aantal tot veertien vorig jaar.

De klachten komen meestal van bedrijven. In zestig procent van de gevallen bleek een sanctie onnodig.