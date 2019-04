1.100 betogers op 13de donderdagse klimaatmars

De dertiende klimaatsmars van Youth for Climate heeft 1.100 mensen op de been gebracht in Brussel. Dat meldt de politie Hoofdstad-Brussel Elsene via Twitter. Vandaag stappen er ook rectoren van verschillende Belgische universiteiten mee met de klimaatspijbelaars.

Vorige donderdag 4 april kwamen er volgens de politie slechts een vijfhonderdtal klimaatspijbelaars naar Brussel. Deze week leeft het protest, onder meer dankzij een oproep tot actie van de Grootouders van het Klimaat, opnieuw een beetje op.

Grootouders doen mee

"Het blijft absoluut nodig dat we de politiek wakker schudden", zegt opa voor het klimaat Hugo Van Dienderen. "De jongeren doen het al zo lang dus wat extra versterking van de ouderen kunnen ze zeker gebruiken. We kunnen begrijpen dat zij in de paasvakantie misschien wel eens iets anders willen doen na zoveel keer betogen."

Net zoals de jongeren frustreert het ook de grootouders dat er op politiek vlak nog te weinig beweegt. "Er zijn al heel veel burgers, bedrijven, lokale besturen die inspanningen doen, maar dat is totaal onvoldoende om die klimaatverstoring te voorkomen. Er zijn duidelijk politieke maatregelen nodig en daarop blijft het helaas wachten", besluit Van Dienderen. Om hun kleinkinderen te vertegenwoordigen kwamen de oma's en opa's met hen of brachten ze foto's van hun kleinkinderen mee. Het gaat dan vooral om foto's van hele kleine kindjes, die er nog niet bij kunnen zijn.