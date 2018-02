11 steden forceren vliegwet via rechter

Elf Vlaams-Brabantse gemeenten en de provincie willen via de rechter een vliegwet forceren. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen. Daarmee leggen ze druk op de federale regering om eindelijk een eerlijke spreiding van de lawaaihinder rond Zaventem te creëren. Als de gemeenten van de rechter gelijk krijgen, dan dreigen hoge dwangsommen.

"Al drie regeringen wordt een eerlijke spreiding van de lawaaihinder beloofd, maar ook nu lijkt federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) daar niet in te zullen slagen", zegt Chris Taes (CD&V), burgemeester van Kortenberg en voorzitter van de provincieraad. "Ondertussen blijven Brusselse rechters op vraag van de Brusselse regering maar vliegroutes schrappen, waardoor de inwoners van de Vlaamse Rand steeds meer lawaaihinder moeten dulden."

Behalve Taes gaat het om de burgemeesters van Steenokkerzeel, Zaventem, Tervuren, Wemmel, Grimbergen, Kampenhout, Herent, Landen, Halle en Dilbeek die de spierballen rollen in het ingewikkelde luchthavendossier. Ze dienen wellicht vandaag een aansprakelijkheidsvordering in bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel.