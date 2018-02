105.000 bezoekers voor Vakantiesalon

De 60ste editie van het Vakantiesalon in Brussel heeft meer dan 105.000 bezoekers naar de Heizel gelokt. Ook in 2018 is en blijft het Brusselse Vakantiesalon de grootste toeristische beurs van België.

Met 350 exposanten verspreid over ruim 33.000 vierkante meter in drie paleizen van Brussels Expo was de 60ste editie van het Brusselse Vakantiesalon opnieuw dé place-to-be voor reizigers op zoek naar inspiratie. Uniek dit jaar was een tentoonstelling over de mijlpalen van het toerisme in België.

Meer dan 2.000 reisspecialisten stonden klaar op de stands om vragen te beantwoorden. Net zoals het Autosalon of Batibouw geeft het Vakantiesalon de toeristische sector de komende maanden een echte boost. De 61ste editie van het Vakantiesalon vindt plaats van 7 tot 10 februari 2019.