104.579 deelnemers Tournée Minérale

De tweede editie van Tournée Minérale zit erop. Maar liefst 104.579 Belgen beloofden op de campagnewebsite een maand lang geen alcohol te drinken, heel wat anderen deden mee zonder zich in te schrijven. Uit de reacties op sociale media blijkt dat de meesten het er opnieuw met succes van afbrachten.

Deelnemen was voor velen een groepsgebeuren: er namen veel meer teams deel dan vorig jaar. De Stichting tegen Kanker en VAD/De DrugLijn, de organisatoren van de campagne, kijken daarom tevreden op de maand terug.

“Sommigen deden het vorig jaar af als een gimmick of een hype. Dat het aantal deelnemers opnieuw de kaap van de 100.000 overschreed, bewijst dat het concept een blijver is", klinkt het bij de organisatoren. “De blijvende belangstelling en de groeiende aandacht voor niet-alcoholische alternatieven in horeca en handel wijzen op een maatschappij in verandering.”

West-Vlaanderen

Net als vorig jaar was West-Vlaanderen de meest enthousiaste Tournée Minérale-provincie. Per 1.000 inwoners hebben er zich 15 ingeschreven voor de campagne. In Wallonië is Waals-Brabant de meest enthousiaste provincie, met 9 ingeschrevenen per 1.000 inwoners.

Gemiddelde leeftijd

De gemiddelde leeftijd van ingeschreven vrouwen is 41,7 jaar, bij de mannen is dat 44,9 jaar. Ten opzichte van vorig jaar blijkt ook dat het aantal deelnemers ouder dan 55 in de lift zit.

Bijna 31.000 deelnemers hadden zich vorig jaar ook ingeschreven. Een op de vier was dus zodanig enthousiast over de Tournée, dat ze zich voor een tweede keer inschreven.

Geld voor kankeronderzoek

Ook met deze tweede editie werd geld ingezameld voor kankeronderzoek. “Deelnemers konden zich laten sponsoren, vrienden uitdagen in ruil voor een bijdrage, of gewoon zelf een storting doen,” legt Martine Ceuppens van Stichting tegen Kanker uit. “Dat alles brengt de teller nu al op 64.724 euro, maar de fondsenwerving stopt niet. Deelnemers en hun familie en vrienden kunnen blijven storten via www.tourneeminerale.be. Alle opbrengsten gaan rechtstreeks naar de strijd tegen kanker. Dus uit naam van patiënten, naasten en onderzoekers wil ik iedereen bedanken die al een duit in het zakje deed.”