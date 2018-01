1.000 ambtenaren gaan los op bal

In de Brusselse Ancienne Belgique zetten zo'n 1.000 ambtenaren het nieuwe jaar in met het traditionele ambtenarenbal. Het is al de 49ste keer dat het bal georganiseerd wordt. Zowel in 2016 als 2017 zakten er zo'n 800 mensen af naar de feestzaal.

Het bal trekt dit jaar meer dan 1.000 mensen, een pak meer dan de twee voorbije jaren. "Er komen nog steeds mensen toe en we verwachten er nog een hele hoop", zegt Patrick Vanhopplinus van Kunst en Vrije Tijd (KVT) Personeelsvereniging van de Vlaamse overheid. "De vorige jaren bleef het volk wat weg door de terreurdreiging, maar dit is duidelijk een goed jaar."

Succes

Sinds 13.00 uur laat een dj in de Ancienne Belgique de feestvierders hun benen losgooien op de dansvloer en het feestje duurt nog tot 22.00 uur. Zowel in 2016 als 2017 zakten er zo'n 800 mensen af naar de feestzaal, terwijl er dat in de jaren voordien nog zo'n 1.200 waren. 2018 lijkt dus opnieuw aan te knopen met die succesjaren.

Gemengd publiek

Volgens Patrick Vanhopplinus gaat het om een heel gemengd publiek: "Het gaat zowel om jonge mensen als oudere mensen, ambtenaren van het Vlaams Gewest, het Brussels en het Waals Gewest, mensen uit de privésector en uit de banksector."