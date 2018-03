100 miljoen euro over op begroting

De begrotingscontrole van de Vlaamse regering kan afklokken met een overschot van 100 miljoen euro.

In totaal heeft de Vlaamse regering zelfs voor 207 miljoen euro bijkomende beleidsruimte. “Dat overschot kunnen we nu investeren in eenmalige investeringen”, zegt Vlaams minister van Begroting Bart Tommelein (Open Vld) aan VTM NIEUWS. "We gaan inzetten op investeringen in het basisonderwijs, hybride en elektrische bussen en een project tegen energiearmoede. Dat zijn uitgaven die de begrotingen van de volgende jaren niet belasten.”

Daarnaast is er een buffer voorzien van 107 miljoen euro om eventuele schokken op te vangen.

Betonstop

De regering wilde ook een akkoord bereiken over de betonstop, maar dat is niet gelukt. "We hebben een heel constructief gesprek gehad en iedereen heeft het engagement bevestigd om werk te maken van een andere manier om met de open ruimte om te gaan. We hebben een aantal praktische afspraken gemaakt en zullen direct na de paasvakantie opnieuw rond de tafel zitten", zegt Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V).