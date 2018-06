10 tips voor autorit zonder slaperigheid

In één op de twintig autoritten in ons land, zit een slaperige bestuurder achter het stuur. En dat kan bijzonder gevaarlijk zijn. Vertrek jij straks met de wagen op vakantie of denk je soms vermoeid te rijden? Deze tien tips kunnen je helpen om zonder slaperigheid aan je autorit te beginnen.

Slaap voldoende voor je vertrekt. Minimum acht uur is noodzakelijk Plan indien nodig een overnachting onderweg, in plaats van rechtstreeks door te rijden tot je eindbestemming Vermijd zoveel mogelijk om ’s nachts te rijden. De kans op slaperigheid is dan groter Hou geen exact aankomstuur voor ogen. Je neemt dan namelijk roekeloze risico’s om op het geplande moment aan te komen Kies voor een lichte maaltijd en drink veel water. Drink geen alcohol, ook niet bij het eten Vertrouw niet op lapmiddelen zoals koffie, (luide) muziek of het raam openzetten. Die werken niet of maar heel kort Neem om de twee uur een pauze. Probeer je reis te plannen naar de pauze, zodat je weet waar je onderweg even kan stoppen Toch vermoeid? Doe dan een kort dutje van vijftien of twintig minuten. Langer slapen kan een tegengesteld effect hebben Als er meerdere inzittenden kunnen rijden, wissel dan regelmatig van bestuurder Zorg ervoor dat de passagier naast de bestuurder altijd wakker is. Het wordt voor de bestuurder namelijk dubbel zo moeilijk om wakker te blijven als de persoon naast hem lekker aan het slapen is

Een op de twintig

Bij één rit op de twintig zegt de bestuurder dat hij slaperig is. En dat kan bijzonder gevaarlijk zijn, want slaperigheid is de oorzaak van twintig procent van alle ernstige verkeersongevallen. Dat zijn er evenveel als ongevallen door rijden onder invloed van alcohol.