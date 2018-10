10% minder winterkledij verkocht dan vorig jaar

Er is de voorbije weken zo'n tien procent minder winterkleding verkocht in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, zegt Unizo. De oorzaak daarvan is het aanhoudende mooie weer. Mensen hadden nog geen warme winterjassen nodig en ook de zin om er al te passen of te kopen was ver weg. Al begint daar nu stilaan verandering in te komen.

Hoewel in sommige winkelstraten de kerstverlichting al in de bomen hangt, is de wintersfeer nog ver te zoeken. Ook de verkoop van winterkleren was de afgelopen weken niet goed. Maar nu we de kaap van twintig graden waarschijnlijk niet meer halen, hopen handelaars op verbetering. Ze geven ondertussen wel al mooie kortingen en willen vooral de nieuwe trends voor dit najaar in de verf zetten. En dat zijn - toevallig of niet - ook warme kleuren.