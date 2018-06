In Oostakker is vanavond een tienjarige jongen om het leven gekomen bij een explosie in een huis. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar voor het kind kon geen hulp meer baten.De precieze oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend.

De Godelieve Joliestraat is afgesloten en de hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Het parket stuurde een wetsdokter en branddeskundige ter plaatse om de oorzaak van de explosie te onderzoeken.

Foto: HLN.