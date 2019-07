In tien jaar tijd is het aantal egels in Vlaanderen gehalveerd. “Alarmerend”, klinkt het bij Natuurpunt. Want als er niks gebeurt, zijn er over tien jaar misschien helemaal géén egels meer. Dat komt door meer verkeer en minder insecten. Gelukkig kan iedereen helpen, door de tuinen met elkaar te verbinden met zogenaamde ‘egelwegels’, waardoor de beestjes niet meer langs drukke straten moeten oversteken.