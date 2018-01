10% belt niet handenvrij achter stuur

Tien procent van de Belgen geeft aan dat hij niet handenvrij belt achter het stuur. Dat blijkt uit de jaarlijkse Nationale Onveiligheidsenquête van het verkeersinstituut VIAS. Verder geeft een op de drie ook aan dat hij te snel rijdt. Er is wel een groot draagvlak om maatregelen te treffen tegen de overtredingen.

Overdreven snelheid blijft één van de grootste problemen op onze wegen. Ongeveer een derde van de Belgen geeft toe in de afgelopen maand te snel gereden te hebben. Zowel binnen de bebouwde kom (29 procent) als op autosnelwegen (30 procent) en buiten de bebouwde kom (33 procent) overtreden we de snelheidsregels.

Gsm

We gebruiken ook nog altijd massaal de gsm in de auto. Een kwart van de Belgen belde de afgelopen maand handenvrij, terwijl maar liefst een op de tien (9 procent) toegeeft ook gebeld te hebben met de gsm in de hand.

Ook alcohol blijft een groot probleem. Twaalf procent van de Belgen liet weten dat ze de voorbije maand met de wagen reden nadat ze alcohol gedronken hadden. Verder kruipt een kwart van de bestuurders achter het stuur terwijl ze eigenlijk te moe waren.

Alcoholslot

Hoewel Belgen dus geregeld verkeersregels overtreden, is er voor een aantal maatregelen wel een groot draagvlak. Zo is ongeveer driekwart (74 procent) van de Belgen voorstander van een verplicht alcoholslot voor recidivisten. Die maatregel wordt in de loop van 2018 ook van kracht. 68 procent wil ook meer alcoholcontroles. Verder is meer dan de helft (57 procent) van de Belgen voorstander van meer snelheidscontroles.

“Het stemt me hoopvol dat de Belg ook inziet dat maatregelen zoals het verplicht alcoholslot voor recidivisten nodig is”, zegt minister van Mobiliteit François Bellot (MR). “Op die manier kunnen we gericht bestuurders verhinderen nog te rijden als ze gedronken hebben.”

Tegenstemmen

Voor een aantal maatregelen zijn de tegenstemmen het laatste jaar significant toegenomen. Zo zijn meer mensen tegen een veralgemeende zone dertig in het centrum van steden. Zestig procent van de Belgen geeft nu aan geen voorstander te zijn van de maatregel.