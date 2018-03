1 sollicitant op de 3 krijgt nooit reactie

Een op de drie sollicitanten krijgt zelden of nooit antwoord op een cv of motivatiebrief. Dat blijkt uit een bevraging van vacature.com en de Universiteit Gent, waarover Het Nieuwsblad bericht.

In de enquête werden 2.623 respondenten bevraagd over beleefdheid, professionaliteit en eerlijkheid van werkgevers tegenover sollicitanten. “De ­resultaten tonen dat een zekere lompheid in het ­rekruteringsproces alles­behalve een mythe is”, zegt Stijn Baert, professor arbeidseconomie.

Twee op de drie bevraagden zijn negatief over de feedback die ze krijgen van werkgevers. 29 procent krijgt zelden of nooit antwoord op zijn of haar sollicitatie.

Ze verwijten de bedrijven daarom vooral een gebrek aan eerlijkheid. Bedrijven die toch feedback geven, maken zich er vanaf met een nietszeggend beleefdheidsbriefje, zeggen de respondenten.