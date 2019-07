1 persoon kritiek na treinongeval in Zele, bestuurder (20) had geen rijbewijs

In Zele botste deze ochtend een autobestuurder tegen een trein. Het gaat om een jongen van 20, die geen rijbewijs had en door de slagbomen slalomde. Vier mensen raakten bij de botsing gewond, één persoon is nog in levensgevaar. Tussen Lokeren en Dendermonde is deze ochtend geen treinverkeer mogelijk door de botsing. Spoormaatschappij NMBS legt vervangbussen in.

(Lees verder onder de video)

Het incident gebeurde om 6.45 uur. De trein Sint-Niklaas-Kortrijk botste op een auto op de overweg van de Lokerenbaan in Zele. "Volgens de eerste vaststellingen heeft de bestuurder van het voertuig type lichte vracht, niettegenstaande de slagbomen omlaag waren, geslalomd tussen de slagbomen door en is zo in botsing gekomen met een aankomende trein. In het voertuig waren naast de bestuurder, drie passagiers aanwezig die in kritieke toestand afgevoerd zijn naar het ziekenhuis", zegt het parket. De toestand van twee van de drie passagiers is ondertussen stabiel. De bestuurder raakte lichtgewond.

Geen rijbewijs

Uit de eerste analyse van het parket blijkt dat de bestuurder van de wagen die het ongeval veroorzaakt heeft, geen rijbewijs had. Dat bevestigt het parket zelf aan VTM NIEUWS. De jongeman is één van de slachtoffers die lichtgewond is na het ongeval. Hij werd door de politie meegenomen voor verhoor.