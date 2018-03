1 overtreder op 3 is hardleerse drinker

Meer dan 45.000 bestuurders liepen in 2016 tegen de lamp bij een alcoholcontrole. Dat schrijft De Standaard. Een derde van de betrapte bestuurders had meer dan 1,5 promille alcohol in het bloed.

CD&V’er Franky Demon vroeg de cijfers op bij Jan Jambon (N-VA), minister van Binnenlandse Zaken. “Meer dan 1,5 promille is niet zomaar een beetje veel”, legt Demon uit in De Standaard. “Je riskeert een intrekking van het rijbewijs van vijftien dagen en een boete die kan oplopen tot 16.000 euro, met een kans op een rijverbod van acht dagen tot vijf jaar.”

Alcoholslot

Verkeersveiligheidsinstituut Vias zegt in De Standaard dat ze beterschap verwachten door de invoering van het verplichte alcoholslot vanaf juli. Wie dan betrapt wordt met ministens 1,8 promille alcohol in het bloed, zal zo’n toestel in de wagen moeten installeren.

Campagnes

Demon benadrukt dat er dringend campagnes opgestart moeten worden die hardleerse drinkers aan het denken zetten. Ook de pakkans moet volgens hem dringend groter worden. “We moeten er ook op blijven hameren dat de doelstelling van de regering om een op de drie bestuurders jaarlijks te controleren, blijft”, klinkt het in De Standaard.

Foto: archief