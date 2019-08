1 op de 8 jonge bestuurders stuurt kat naar verplichte opfriscursus

337 jonge bestuurders zijn niet komen opdagen voor hun terugkommoment. Dat is een nochtans verplichte opfriscursus voor wie een paar maanden zijn rijbewijs heeft. Dit is de eerste lichting jonge automobilisten die op zijn terugkommoment verwacht wordt, en bijna één op de acht heeft zijn kat gestuurd. Dat blijkt uit cijfers die VTM NIEUWS kon inkijken.

In totaal moesten 2.825 mensen voor 1 augustus zo'n verplicht terugkommoment volgen, dat 102 euro kost. In totaal kan je zo'n sessie volgen in 18 centra. Maar de sessies waren de afgelopen weken niet eens volgeboekt, in juni moest er zelfs een cursus worden afgelast omdat er te weinig inschrijvingen waren.

337 jonge bestuurders hebben intussen dus hun kat gestuurd naar het verplichte terugkommoment. Zij krijgen een boete van 51 euro, tenminste als zij de komende twee maanden zo'n sessie volgen. Doen ze dat niet, kunnen er boetes volgen tot 4.000 euro.