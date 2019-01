1 op de 5 Vlamingen is ‘kettingziek’: vooral jonge vrouwen getroffen

Van een keelontsteking naar een lopende neus en de griep: heel wat Vlamingen sukkelen deze winter van de ene kwaal in de andere. ‘Kettingziek’ heet het fenomeen. Eén op de vijf mensen was de afgelopen maanden al minstens twee keer ziek. En weer één op de vijf van hen herviel zelfs binnen de twee weken. “Vooral jonge vrouwen sukkelen van de ene verkoudheid in de andere keelontsteking.”

Koorts, hoesten, keelpijn, spierpijn... gemiddeld gingen tussen 21 en 27 januari 198 mensen per 100.000 inwoners met griepsymptomen naar de dokter. En daarmee is de epidemische drempel voor het eerst overschreden. Zijn er deze week evenveel zieken, dan is er volgende week officieel sprake van een griepepidemie.

Maar: het zijn niet alleen grieperigen die in de wachtzalen zitten. Ook keel- en oorontstekingen en verkoudheden doen volop de ronde, en vaak zitten die patiënten niét voor het eerst deze winter bij de dokter. ‘Kettingziekte’ heet het fenomeen, voor wie al twee keer ziek is geweest deze winter. Liefst één op de vijf heeft er last van, blijkt uit een enquête van vitamineproducent Biover. 20% van hen herviel binnen de twee weken.

Kinderen, bron van infectie

Het zijn vooral jonge vrouwen tussen 18 en 34 die het meest vatbaar zijn om kettingziek te worden, zo blijkt. Liefst 72% van die ondervraagden werd de voorbije maanden geveld. Drie op tien zelfs meer dan eens. Huisarts Servaas Bingé verklaart: “Jonge vrouwen krijgen in onze maatschappij vaak iets meer op hun boterham dan mannen. Ze staan vaker in voor de zorg van de kinderen en komen ook meer met kinderen in contact. Het is de infectiebron bij uitstek. Vrouwen combineren het moederschap bovendien met een drukke job, er komt hier en daar wat stress of een korte nacht bij kijken en dat heeft een impact op hun algemene immuniteit.”

Toch zijn er wel degelijk tips om de kwaaltjesketting te ontlopen. Een gezonde levensstijl is de basis, zo blijkt. “Met voldoende bewegen en slapen, evenwichtig eten en stress zoveel mogelijk vermijden, kom je al heel ver”, zegt dokter Bingé. “Uiteraard speelt ook preventie een rol. Was goed je handen. Iedereen is een bron van infectie. Geef geen kus aan iemand die zich wat ziek voelt en zadel er omgekeerd ook geen anderen mee op. Wie nog meer wil doen, kan immuniteitsverhogende middeltjes zoals echinacea, kurkuma, vitaminen en mineralen nemen. Maar een goede levensstijl is het allerbelangrijkste.”