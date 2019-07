1 op de 4 leningen is voor tweede verblijf

De Belg sluit steeds meer leningen af voor een tweede verblijf en het ontleend bedrag wordt steeds groter. Vorig jaar leenden we gemiddeld 199.500 euro, tegenover 155.000 in 2016. Dat blijkt uit cijfers van marktleider BNP Paribas Fortis, waarover De Morgen, Het Laatste Nieuws en De Standaard berichten.

Eén op de vier hypothecaire kredieten die BNP Paribas Fortis in 2018 verstrekte, was bestemd voor de aankoop van een tweede verblijf. In 2017 gold dat nog maar voor één op de vijf. De gemiddelde looptijd van zo'n lening is 16,5 jaar. De doorsnee koper is 44 jaar - dat betekent dat hij dat extra pand heeft afbetaald tegen z'n 60ste verjaardag. Tot die tijd moet hij maandelijks zo'n 624 euro aflossen.

"De verklaring ligt bij de lage rente op de spaarrekeningen", zegt Sébastien Degand, hoofd leningen bij de grootbank. "Fondsen blijven onzeker, dus steken de mensen hun geld in vastgoed. Dat levert meteen een combinatie op van plezier en rendement."

De voorkeur van de investeerders gaat uit naar een huis (60 procent). Appartementen zijn goed voor 27 procent van de kredieten en commercieel vastgoed en bouwgronden voor 13 procent. Aan de kust liggen de verhoudingen wel anders. Daar zijn zes op de tien kredieten voor een appartement en vier op de tien voor een huis.