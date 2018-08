1 op de 3 Vlaamse ouders voelt zich soms 'opgebrand'

Zowat dertig procent van de Vlaamse ouders ervaart soms gevoelens van 'parentale burn-out'. Ze voelen zich minstens maandelijks uitgeput als ouder, zijn het ouderschap beu of nemen soms emotioneel afstand van hun kinderen. Zowat negen procent behoort tot een risicogroep die aangeeft dagelijks tot wekelijks niet goed in hun vel te zitten als ouder. Dat blijkt uit een onderzoek aan de Universiteit Gent.

Onder leiding van psycholoog Isabelle Roskam (UC Louvain) worden in 42 landen over de hele wereld ouders bevraagd over gevoelens van voldoening en uitputting. Uit statistische analyse van 550 respondenten blijkt dat in Vlaanderen 30 procent af en toe moeite heeft met het ouderschap.

Risico

Vijf procent van de ondervraagden heeft wekelijks gevoelens van ouderlijke burn-out, vier procent ervaart de symptomen zelfs dagelijks. "Een groep om in de gaten te houden', zegt onderzoeker Charlotte Schrooyen. "Maar het goede nieuws is dat 70 procent van de ouders deze gevoelens nooit heeft."

Toch is het sentiment bij de risicogroep van ouders die dagelijks symptomen ervaart verontrustend. Bij negentig procent van de moeders en vaders in de risicogroep is sprake van overweldigende uitputting in hun rol als ouder. Ze beamen zich ‘op’ te voelen als ouder, zorgen op automatische piloot voor hun kinderen en ‘kunnen niet nog meer aan’.

Routine

Ongeveer 50 procent herleidt het ouderschap tot het nodige en routine, "maar niets meer". Zowat 30 procent van de ouders met een parentale burn-out geeft aan hun kind niet langer te kunnen tonen hoe graag ze het zien. Uit het onderzoek blijkt dat parentale burn-out vooral bij vrouwen opsteekt. 6 procent van de ondervraagde moeders behoort tot de risicogroep, tegenover amper 1 procent van de vaders.

Parentale burn-out komt een stuk vaker voor bij piekerende ouders. Die blijven twijfelen over hun rol als ouder of blijven zoeken naar welke richting ze uit willen als ouder. "Het is belangrijk om stil te staan bij het ouderschap en erover te praten met de partner en vrienden", besluiten de onderzoekers. "Maak je doel als ouder expliciet en vraag je regelmatig af welke waarden je wil meegeven."