1 op de 3 sportbonden buist voor bestuur

Uit een doorlichting blijkt dat een op de drie sportfederaties zakt op het vlak van 'goed bestuur'. Vlaams Minister Philippe Muyters (N-VA) wil daarom bijsturen, zegt hij in de kranten van Mediahuis. Dat is niet in het nadeel van de federaties, want voor hen hangen er subsidies vanaf.

Met 46 zijn ze, de sportfederaties, van Voetbal Vlaanderen tot de Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en -sport. En zestien zijn er gebuisd op het vlak van goed bestuur. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vlaamse overheid, één jaar nadat Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) een gedragscode heeft opgelegd.

20,7 miljoen

De federaties krijgen 20,7 miljoen euro per jaar van de belastingbetaler. Maar de gedragscode is niet vrijblijvend: wie slecht scoorde op het vlak van goed bestuur, krijgt straks minder subsidies.

"15 procent van het totale budget is afhankelijk van die score", zegt Muyters. Het gaat dus om 3,1 miljoen euro die in juni op die basis wordt verdeeld. Wie goed scoort, krijgt meer.

2020

De gebuisden moeten het met minder doen. Dat nieuwe principe geldt vanaf dan al voor een deel, tegen 2020 volledig.